В Санкт-Петербурге провели очередную операцию «девочке-бэтмену» из США

Как сообщила медик, операция оказалась более продолжительной, чем планировалось, но при этом удалось выполнить гораздо больше задач. Полностью удалены участки родимого пятна вместе с рубцовыми изменениями. Теперь осталось провести коррекцию в области носовых крыльев и верхнего века.
Врач подчеркнула, что состояние Луны стабильное и удовлетворительное. Швы планируют снять примерно через четырнадцать дней, после чего пациентку ожидают ещё два этапа терапевтических мероприятий.
Напомним, ранее Луна Феннер прибыла в Россию, чтобы продолжить курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга. Врач девочки сообщила, что Феннер успешно перенесла первую операцию, которая длилась четыре часа. 7 мая девочке установили под здоровые участки кожи три экспандера.