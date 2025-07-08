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В Санкт-Петербурге провели очередную операцию «девочке-бэтмену» из США

Американская девочка Луна Феннер, вновь прибывшая в Санкт-Петербург для лечения, успешно перенесла вторую операцию продолжительностью свыше шести часов. Об этом РИА «Новости» рассказала её лечащий врач Ольга Филиппова. Девочку прозвали «девочкой-бэтменом» из-за крупного врождённого родимого пятна на лице.

Источник: Life.ru

Как сообщила медик, операция оказалась более продолжительной, чем планировалось, но при этом удалось выполнить гораздо больше задач. Полностью удалены участки родимого пятна вместе с рубцовыми изменениями. Теперь осталось провести коррекцию в области носовых крыльев и верхнего века.

Врач подчеркнула, что состояние Луны стабильное и удовлетворительное. Швы планируют снять примерно через четырнадцать дней, после чего пациентку ожидают ещё два этапа терапевтических мероприятий.

Напомним, ранее Луна Феннер прибыла в Россию, чтобы продолжить курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга. Врач девочки сообщила, что Феннер успешно перенесла первую операцию, которая длилась четыре часа. 7 мая девочке установили под здоровые участки кожи три экспандера.