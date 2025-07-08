В Санкт-Петербурге провели очередную операцию «девочке-бэтмену» из США

Как сообщила медик, операция оказалась более продолжительной, чем планировалось, но при этом удалось выполнить гораздо больше задач. Полностью удалены участки родимого пятна вместе с рубцовыми изменениями. Теперь осталось провести коррекцию в области носовых крыльев и верхнего века.