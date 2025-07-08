В России пройдет Всероссийский парад семьи

«Восьмого июля более чем в 100 городах России пройдёт Всероссийский парад семьи. В День семьи, любви и верности, который традиционно празднуется в день памяти небесных покровителей семей — благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских — и который указом президента от 28 июня 2022 года стал государственным праздником, российские семьи выйдут на улицы, чтобы соединиться в семейном шествии. Ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В прошлом 2024 году парад семьи состоялся также в Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии», — сказали в пресс-службе «Сорока Сороков».