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Президент Бразилии Лула резко ответил на упрёк Трампа и сорвал аплодисменты

Бразильский лидер заявил, что Трампу следует «заниматься своей жизнью».

Источник: Аргументы и факты

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал высказывание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о «политических преследованиях» в Бразилии, он посоветовал Трампу «заниматься своей жизнью».

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — сказал Лула да Силва.

Комментарий прозвучал в рамках саммита БРИКС в ходе встречи с представителями средств массовой информации. Президент Бразилии сорвал аплодисменты журналистов.

Напомним, накануне Трамп обвинил власти Бразилии в «политическом преследовании» бывшего президента страны Жаира Болсонару, он заявил, что бразильской стороне следует прекратить «охоту на ведьм».

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва посоветовал Трампу «меньше сидеть в интернете». Он выразил мнение, что американскому лидеру следует обратить внимание на исполнение обязанностей президента.

Также стало известно, что Лула да Силва раскритиковал тарифную политику Трампа.

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