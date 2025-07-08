Трамп продолжает атаку таможенными пошлинами: под удар попала Сербия

США с 1 августа вводят таможенные пошлины в 35% на сербский импорт. Соответствующее уведомление для президента Сербии Александра Вучича глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в понедельник на своей странице в Truth Social.
Согласно опубликованному документу, США готовы пропорционально повысить тарифы на сербские товары в случае введения Белградом ответных мер против Вашингтона. Трамп предупредил, что размер американских пошлин будет увеличен ровно настолько, насколько это сделает Сербия.
Помимо этого, американский президент направил официальные уведомления о введении таможенных тарифов руководителям нескольких государств: Тунис — 25%, Босния и Герцеговина — 30%, Индонезия — 32%, Бангладеш — 35%, Камбоджа — 36%, Таиланд — 36%.
Ранее Трамп заявил, что странам, поддерживающим «антиамериканский курс» БРИКС, грозит введение 10-процентных импортных тарифов со стороны США.