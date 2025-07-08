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Автобусные маршруты на западе Москвы изменятся с 12 июля

С 12 июля изменится ряд маршрутов наземного общественного транспорта на западе столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«Вместо маршрута т34 заработает маршрут 150. Автобусы пойдут до Киевского вокзала вместо метро “Парк Победы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо маршрута № 622 заработает маршрут № 221. Он продлевается от станции метро «Озерная» по ул. Озерная, Боровскому шоссе и ул. 50-летия Октября до станции метро «Говорово». Вместо Киевского вокзала автобусы пойдут до станции метро «Славянский бульвар». В свою очередь автобусы № 474 пойдут по части Кутузовского проспекта и набережной Тараса Шевченко вместо ул. Большая Дорогомиловская.