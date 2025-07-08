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Мама задержанного в Азербайджане россиянина рассказала об условиях в тюрьме

Задержанный в Азербайджане россиянин Сергей Софронов сообщил через адвоката о нормальных условиях содержания в тюрьме. рассказал об условиях в тюрьме. Об этом 7 июля URA.RU рассказала его мать, отметив, что ее сыну предоставили двух адвокатов — государственного и независимого, и претензий к их работе у семьи нет.

Софронов был задержан в столице Азербайджана, когда возвращался домой после работы.

Задержанный в Азербайджане россиянин Сергей Софронов сообщил через адвоката о нормальных условиях содержания в тюрьме. рассказал об условиях в тюрьме. Об этом 7 июля URA.RU рассказала его мать, отметив, что ее сыну предоставили двух адвокатов — государственного и независимого, и претензий к их работе у семьи нет.

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«Вы не представляете, какое это счастье — получить от него весточку! Говорит, содержание сейчас нормальное, всем передает привет и благодарность за желание помочь. Я понимаю, что у них там полнейший информационный вакуум. Они, привыкшие жить в активном информационном поле, оказались словно связанными по рукам и ногам. Но это меньшее зло. Главное, что у них сейчас все относительно хорошо», — рассказала она. Уточняется, что встречи с Сергеем удалось добиться 7 июля. Его мать — единственная из родственников задержанных, кто смог связаться с ними.

Сергей Софронов был задержан в Баку вместе с другими гражданами России, когда возвращался домой после работы. Его мать сразу прибыла в Азербайджан, обратилась в российское посольство и лично занимается вопросами сына. По данным МИД РФ, консульский доступ к задержанным согласован, а условия их содержания в изоляторе оцениваются как удовлетворительные.

Ранее в Азербайджане задержали 13 гражданам РФ. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова заявила, что консульский доступ согласован.

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