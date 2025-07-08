Мама задержанного в Азербайджане россиянина рассказала об условиях в тюрьме

«Вы не представляете, какое это счастье — получить от него весточку! Говорит, содержание сейчас нормальное, всем передает привет и благодарность за желание помочь. Я понимаю, что у них там полнейший информационный вакуум. Они, привыкшие жить в активном информационном поле, оказались словно связанными по рукам и ногам. Но это меньшее зло. Главное, что у них сейчас все относительно хорошо», — рассказала она. Уточняется, что встречи с Сергеем удалось добиться 7 июля. Его мать — единственная из родственников задержанных, кто смог связаться с ними.