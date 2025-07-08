Риттер призвал Запад дать Украине «спокойно умереть»

Кроме того, Риттер заявил, что все, что может сделать Запад, это «попытаться организовать поставки оружия», которое ВС РФ беспрепятственно ликвидируют. Помимо этого, по его словам, в таком случае Соединённые Штаты и их союзники «останутся беззащитными на десятилетия».