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Риттер призвал Запад дать Украине «спокойно умереть»

Риттер уточнил, что Запад не способен ничего изменить на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Западные государства не способны ничего изменить на Украине, в связи с этим лучшим решением будет «не продлевать её страдания», заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что Украина «погибнет» в любом случае.

«Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в его YouTube-канала.

Кроме того, Риттер заявил, что все, что может сделать Запад, это «попытаться организовать поставки оружия», которое ВС РФ беспрепятственно ликвидируют. Помимо этого, по его словам, в таком случае Соединённые Штаты и их союзники «останутся беззащитными на десятилетия».

Ранее политолог и журналист из ФРГ Патрик Бааб выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует «заставить» ЕС стать посредником в вопросе поставок вооружения Украине. По его словам, Трамп пытается сохранить «своё личное неучастие» в конфликте.

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