Западные государства не способны ничего изменить на Украине, в связи с этим лучшим решением будет «не продлевать её страдания», заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Он подчеркнул, что Украина «погибнет» в любом случае.
«Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в его YouTube-канала.
Кроме того, Риттер заявил, что все, что может сделать Запад, это «попытаться организовать поставки оружия», которое ВС РФ беспрепятственно ликвидируют. Помимо этого, по его словам, в таком случае Соединённые Штаты и их союзники «останутся беззащитными на десятилетия».
Ранее политолог и журналист из ФРГ Патрик Бааб выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует «заставить» ЕС стать посредником в вопросе поставок вооружения Украине. По его словам, Трамп пытается сохранить «своё личное неучастие» в конфликте.