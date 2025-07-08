Путин увеличил штрафы за нарушения ПДД

За отказ остановиться перед полицейским будут штрафовать до 10 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, многократно выросли санкции за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и за уклонение от весового контроля. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
«За отказ остановить транспортное средство по требованию полицейского водителям грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Ранее санкция за такое нарушение составляла всего 500−800 рублей. Ужесточение наказания направлено на повышение дисциплины на дорогах и снижение числа правонарушений», — указано в тексте федерального закона на сайте правовых актов.
Кроме того, новым законом установлен штраф в 600 тысяч рублей за отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта. За нарушение порядка подачи сведений в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей, юридические — от 50 до 150 тысяч.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что с 2025 года штрафы за нарушения ПДД в России вырастут в среднем на 50%, а скидка за быструю оплату сократится до 25%. Эксперты считают, что это нужно для пополнения бюджета, а не для повышения безопасности.