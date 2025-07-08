Путин увеличил штрафы за нарушения ПДД

Кроме того, новым законом установлен штраф в 600 тысяч рублей за отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта. За нарушение порядка подачи сведений в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей, юридические — от 50 до 150 тысяч.