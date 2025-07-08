В РФ рассказали, кто сможет получить лекарства по льготной программе

«Льготное лекарственное обеспечение распространяется только на тех пожилых, кто страдает определенными заболеваниями или имеет особый социальный статус. Это предусмотрено федеральным законом о государственной социальной помощи (ФЗ-178). Если в исследовании указано, что право на льготы имеют 22,6% пожилых, значит остальные не подпадают под эти категории — они не инвалиды, не страдают тяжелыми заболеваниями, не являются ветеранами боевых действий или ликвидаторами катастроф», — цитирует слова Попович «Ведомости».