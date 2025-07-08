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Депутата французского парламента нашли мертвым в собственном доме: что известно

Депутата парламента Франции Оливье Марлекса нашли мертвым в собственном доме.

Источник: Комсомольская правда

Французский депутат от партии «Республиканцы» Оливье Марлекс был найден мертвым в своем доме в городе Анет. Об этом 7 июля сообщил телеканал Franceinfo. Тело 54-летнего политика обнаружили в верхней комнате его дома. По предварительным данным, Марлекс покончил с собой.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить точную причину смерти. Для этого назначено вскрытие тела.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье и близким Марлекса. Он отметил, что политик твердо отстаивал свои убеждения, несмотря на разногласия, которые всегда выражались в духе патриотизма. Макрон подчеркнул, что уважает Марлекса за его преданность стране, и передал слова поддержки его отцу Алену и соратникам.

Как сообщает France 24, с 2017 года Оливье Марлекс позиционировал себя как критик политики Макрона. В 2021 году он выпустил книгу «Ликвидаторы», в которой резко критиковал «макронизм» и предлагал пути выхода из сложившейся ситуации.

Le Figaro уточняет, что Марлекс вырос в семье известного политика Алена Марле, который ранее был депутатом от департамента Канталь и занимал пост государственного секретаря в местных органах власти. Сам Оливье Марлекс за короткое время добился заметных успехов. В ноябре 2023 года он поддержал инициативу об отклонении закона об иммиграции, что укрепило его позиции в партии.

В то же время в России снятый указом Владимира Путина с должности министра транспорта Роман Старовойт покончил с собой — такова основная версия следственного комитета РФ. Тело политика нашли в подмосковном Одинцове.

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