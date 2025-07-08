Депутата французского парламента нашли мертвым в собственном доме: что известно

Le Figaro уточняет, что Марлекс вырос в семье известного политика Алена Марле, который ранее был депутатом от департамента Канталь и занимал пост государственного секретаря в местных органах власти. Сам Оливье Марлекс за короткое время добился заметных успехов. В ноябре 2023 года он поддержал инициативу об отклонении закона об иммиграции, что укрепило его позиции в партии.