Юной американке Луне Феннер с «маской Бэтмена» сделали операцию в России

Уже известной не только в России, но и далеко за ее пределами юной американке Луне Феннер с «маской Бэтмена» провели очередную успешную операцию на лице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Операция шла более шести часов. Ее лечащий врач Ольга Филиппова отметила, что все прошло успешно, девочка чувствует себя хорошо. Швы Луне снимут через две недели.
«Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке», — пояснила врач.
Юная пациентка, которую из-за врожденного родимого пятна на все лицо прозвали девочкой с «маской Бэтмена», прибыла в Россию с родителями два месяца назад. Тогда ей сделали первую операцию в Северной столице. Вторая прошла накануне, 7 июля.
В США родителям отказали в операции. По их мнению, она была трудновыполнимая. Но в 2021 году отозвались хирурги из Краснодара и провели медицинские процедуры. Летом прошлого года в Санкт-Петербурге Луна также перенесла еще одну операцию.