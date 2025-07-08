Депутат Рады Скороход заявила, что народу не говорят о сумасшедших потерях ВСУ

— Мы видим возвращение шести тысяч тел погибших военных ВСУ, взамен мы отдали около 100. Для общества это негативный момент, так как мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о них не говорят, — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online.