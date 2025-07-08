Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что потери в украинской армии сумасшедшие, но о них не говорят жителям страны.
— Мы видим возвращение шести тысяч тел погибших военных ВСУ, взамен мы отдали около 100. Для общества это негативный момент, так как мы понимаем, что потери сумасшедшие и нам о них не говорят, — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
По словам депутата, у Украины нет столько людей, чтобы продолжать конфликт еще 10 лет.
— Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, то мы быстро в этом преуспеваем. Посмотрите на демографическую ситуацию, на реальные потери, а не тот бред, циферки для дурачков, которые нам рисуют, — высказалась Скороход, передает РИА Новости.
Переход Красноармейска под контроль ВС РФ может обернуться для Киева коллапсом всего фронта. Такое мнение высказал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис. По его словам, Красноармейск откроет перед российскими войсками новые оперативные возможности.