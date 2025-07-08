Мэрия Хабаровска поможет заменить ливнёвку на улице Крещенской

Администрация Хабаровска взялась помочь решить проблему жильцов дома № 2 по улице Крещенской, которые уже несколько лет страдают от сильных просадок грунта в своём дворе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», особенно ситуация обострилась после последних сильных дождей, после которых был повреждён ливневый коллектор, что привело к отключению электричества.
— Во время ливня выпало аномальное количество осадков. Жители домов были оповещены о случившейся аварии. Мы привезли на объект две дизельные станции для откачки воды, и буквально в круглосуточном режиме производили откачку жидкости из подвальных помещений и из котлована, — сообщил директор управляющей компании «Розенталь Групп» Евгений Розенталь.
В ходе ликвидации аварии и было установлено, что проседание грунта в районе ливневого коллектора наблюдалось в течение нескольких лет. В этом году оно достигло почти катастрофических для жильцов масштабов — земля провалилась на глубину больше двух метров. Из-за этого значительно осложнился подход к одному из подъездов дома № 2. В связи с этим было принято решение провести ревизию на месте.
— Вместе с администрацией города было принято решение о замене ливневого коллектора. В настоящее время проводятся работы по обратной отсыпке котлована, что необходимо для замены поврежденного участка ливневой трубы. Проседание трубы, по предварительным данным, составляет 2,5 метра на участке протяженностью 20 метров, — добавил Евгений Розенталь.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, управляющей компании поручено в течение суток засыпать овраг, расположенный около дома, чтобы обеспечить безопасный выход из подъездов. Специалисты управления ЖКХ и дорожно-коммунального хозяйства займутся восстановлением ливневой канализации, построенной застройщиком в 2016 году.
В настоящее время готовится смета для определения объёма необходимых средств. Вся работа ведется в рамках созданной технической карты с учетом приоритетов — безопасность жителей и восстановление территории. Для определения причин просадки грунта будет проведено обследование участка.