Мэрия Хабаровска поможет заменить ливнёвку на улице Крещенской

В ходе ликвидации аварии и было установлено, что проседание грунта в районе ливневого коллектора наблюдалось в течение нескольких лет. В этом году оно достигло почти катастрофических для жильцов масштабов — земля провалилась на глубину больше двух метров. Из-за этого значительно осложнился подход к одному из подъездов дома № 2. В связи с этим было принято решение провести ревизию на месте.