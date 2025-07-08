Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре

«Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода… В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36−37 градусов», — предупредил он.