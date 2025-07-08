Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 8 июля 2025

Погода в Иркутске 8 июля 2025 обещает переменную облачность, временами будет идти слабый дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, температура ночью +10…+12. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 8 июля 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +24…+29 градусов, если будет облачно, то до +17…+22. Температура ночью +7…+12, при прояснении +1…+6. Вот что обещает погода в Иркутске 8 июля 2025.