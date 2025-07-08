Слуцкий предложил обеспечить землей все российские семьи, которые прожили в браке больше 10 лет

«Когда статистика по разводам бьет все рекорды, для супругов, проживших 10 лет в браке, дом на своей земле станет продолжением их личной семейной истории. Такой дом станет цементирующей основой их отношений. А значит, с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране», — заявил Слуцкий, передает ТАСС. Авторы инициативы уточняют, что участок должен быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям, а также находиться в пределах региона проживания семьи. Земля будет оформляться в общую долевую собственность родителей и детей.