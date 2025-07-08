В Госдуме предложили улучшить подарочные наборы для новорожденных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением улучшить подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденных, в частности ввести денежный эквивалент в качестве электронного сертификата, соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости.
«Считаю целесообразным усилить данную программу дополнительными социальными гарантиями… Введение альтернативного механизма поддержки в виде электронного сертификата, представляющего собой денежный эквивалент подарочного набора, который можно использовать для приобретения детских товаров в аккредитованных торговых точках», — сказано в письме.
В документе Лантратова рассказала, что, согласно реализации норм Социального кодекса Санкт-Петербурга, с 1 августа 2024 года родители могут бесплатно получить подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденного: в состав набора входит 12 наименований, включающих бытовые приборы, средства ухода и развивающие игрушки. Практика применения данной меры, по словам политика, выявила необходимость ее федерального масштабирования и усовершенствования.
Предлагается внедрить индивидуальный подход путем предоставления родителям возможности выбора из нескольких вариантов наборов в зависимости от их потребностей (например, набор с акцентом на здоровье, безопасность, развитие).
Также депутат предложила расширить перечень предметов, входящих в подарочный комплект, за счет включения в него одежды (ползунки, шапочки), подгузников на первый месяц жизни, детской аптечки (градусник, аспиратор, гипоаллергенный крем), а также книги для родителей с рекомендациями по уходу за младенцем.
Кроме того, инициативой предусматривается организация системы обратной связи посредством создания специализированной платформы, на которой родители смогут оставлять отзывы и предложения по корректировке перечня товаров, что позволит оперативно адаптировать программу в соответствии с реальными потребностями семей.
В письме отмечается, что в настоящее время совершенствование мер государственной поддержки семей с новорожденными детьми является одним из наиболее важных национальных приоритетов, обозначенных президентом России, и в качестве одной из мер поддержки могло бы стать федеральное внедрение, расширение и улучшение программы предоставления подарочных комплектов детских принадлежностей, реализуемая в отдельных регионах России.
Реализация данных предложений, по мнению Лантратовой, будет способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми, обеспечению молодых родителей качественными и востребованными товарами для новорожденных, а также станет важным инструментом демографической политики РФ, направленной на стимулирование рождаемости и укрепление института семьи.