В Госдуме предложили улучшить подарочные наборы для новорожденных

В письме отмечается, что в настоящее время совершенствование мер государственной поддержки семей с новорожденными детьми является одним из наиболее важных национальных приоритетов, обозначенных президентом России, и в качестве одной из мер поддержки могло бы стать федеральное внедрение, расширение и улучшение программы предоставления подарочных комплектов детских принадлежностей, реализуемая в отдельных регионах России.