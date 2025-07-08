Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Понятие «нормальной жизни» у каждого свое, но есть определенные критерии, позволяющие выяснить необходимый для этого доход, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
Прежде всего, нужно учесть обязательные расходы, в которые входят траты на жилье, питание, транспорт, здоровье, обязательные платежи, досуг, отдых и т.д. Цифры получатся очень разными в зависимости от возраста, стиля жизни, состава семьи, места проживания и прочих факторов.
«Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину», — указала эксперт.
К этому нужно прибавить средства на формирование личной подушки безопасности, а также расходы на сбережения и инвестиции. В итоге получится чистый желаемый доход, заключила Иваткина.