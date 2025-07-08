Эксперт назвала зарплату, нужную для нормальной жизни

«Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину», — указала эксперт.