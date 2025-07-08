В Филадельфии произошла перестрелка: три человека погибли, ещё десять пострадали

Ранее в Индианаполисе произошла стрельба, унесшая жизни двух человек. Еще не менее семи человек пострадали, сообщил телеканал Fox News. Полиция прибыла на пересечение улиц Уэст-Маркет и Норт-Иллинойс около 13:30 по местному времени после сообщения о стрельбе. Среди пострадавших оказался несовершеннолетний. Дороги в центре города перекрыли для работы следователей. Пострадавших доставили в больницы для оказания помощи. Преступник скрылся, его личность пока не установлена.