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В Филадельфии произошла перестрелка: три человека погибли, ещё десять пострадали

AN: Три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии.

Источник: Комсомольская правда

В Филадельфии в районе Грейс-Ферри произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и десять получили ранения. Среди жертв — подростки и молодые люди, сообщило издание Action News.

Полиция установила, что погибшими оказались молодые люди 19, 23 и 24 лет. Среди пострадавших — 15-летняя девочка и двое 17-летних юношей. Один 19-летний парень находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших, чей возраст от 18 до 24 лет, не пришлось госпитализировать.

Правоохранители задержали человека с оружием и проверяют его причастность к инциденту.

Ранее в Индианаполисе произошла стрельба, унесшая жизни двух человек. Еще не менее семи человек пострадали, сообщил телеканал Fox News. Полиция прибыла на пересечение улиц Уэст-Маркет и Норт-Иллинойс около 13:30 по местному времени после сообщения о стрельбе. Среди пострадавших оказался несовершеннолетний. Дороги в центре города перекрыли для работы следователей. Пострадавших доставили в больницы для оказания помощи. Преступник скрылся, его личность пока не установлена.