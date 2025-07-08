Молодые семьи смогут получить компенсацию за аренду жилья

Семьям с двумя детьми предлагается компенсировать 70% расходов.
Молодые семьи с детьми, которые испытывают потребность в улучшении жилищных условий, смогут получить ежемесячную компенсацию на аренду жилья. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести соответствующий законопроект в Государственную думу.
«Целью настоящего Федерального закона является обеспечение доступности жилья для молодых семей, не имеющих собственного жилого помещения, отвечающего установленным нормативам. Предлагается предоставлять компенсацию части расходов на аренду жилья на территории Российской Федерации», — сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы.
Отмечается, что семьям с одним ребенком будет компенсироваться 50% расходов на аренду, с двумя детьми — 70%, а при наличии трех и более детей государство может возмещать все расходы. Получателями поддержки смогут стать только граждане России, если оба родителя младше 36 лет и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий или не имеют собственного жилья.
Ранее в Госдуму уже был внесен законопроект о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг с 22% до 15% от дохода семьи, а для пенсионеров и многодетных — до 10%. Это связано с предстоящим повышением тарифов на ЖКУ с 1 июля 2025 года и направлено на расширение мер поддержки малообеспеченных граждан, включая семьи с детьми.