Молодые семьи смогут получить компенсацию за аренду жилья

Ранее в Госдуму уже был внесен законопроект о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг с 22% до 15% от дохода семьи, а для пенсионеров и многодетных — до 10%. Это связано с предстоящим повышением тарифов на ЖКУ с 1 июля 2025 года и направлено на расширение мер поддержки малообеспеченных граждан, включая семьи с детьми.