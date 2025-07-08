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Новые подробности смерти снятого с должности министра транспорта Романа Старовойта: личная Tesla и пистолет Макарова

Тело Романа Старовойта найдено в личном автомобиле в Одинцове.

Источник: Комсомольская правда

8 июля стало известно, что в подмосковном городе Одинцово обнаружено тело Романа Старовойта — экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области. По данным СК, основная версия — самоубийство. О его смерти сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта», — рассказала она.

При этом сообщалось, что менее 12 часов назад Старовойт был снят указом президента России Владимира Путина с должности министр транспорта.

«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сказала Петренко.

Тело бывшего министра транспорта обнаружили около 15:00 в кустах неподалеку от личного автомобиля Старовойта Tesla Model X, припаркованного у парка Малевича близ деревни Раздоры — рядом с домом политика.

При осмотре обнаружен табельный пистолет Макарова, врученный Роману Старовойту в 2023 году руководством областного УМВД за помощь в оперативной работе.

«Награда — оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом», — сказал тогда бывший министр транспорта.

При этом, по информации охраны парка, автомобиль экс-министра находился на парковке еще в воскресенье, 6 июля. Однако есть свидетельства, что в день смерти Роман Старовойт появлялся в здании Минтранса, после чего отправился домой. Перед гибелью он успел отправить охранникам сообщение с указанием своего местонахождения.

Личность погибшего подтвердила не родня, а его личная помощница, которая, согласно имеющейся информации, в последний период проживала вместе с Романом Старовойтом.

При этом официальные основания для отставки Романа Старовойта не раскрываются..

Ранее KP.RU подробно писала о том, какими реформами запомнился Роман Старовойт. Накануне KP.RU опубликовал последние видео экс-министра транспорта Романа Старовойта.

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