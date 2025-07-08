Новые подробности смерти снятого с должности министра транспорта Романа Старовойта: личная Tesla и пистолет Макарова

При этом, по информации охраны парка, автомобиль экс-министра находился на парковке еще в воскресенье, 6 июля. Однако есть свидетельства, что в день смерти Роман Старовойт появлялся в здании Минтранса, после чего отправился домой. Перед гибелью он успел отправить охранникам сообщение с указанием своего местонахождения.