Новые подробности смерти снятого с должности министра транспорта Романа Старовойта: личная Tesla и пистолет Макарова

8 июля стало известно, что в подмосковном городе Одинцово обнаружено тело Романа Старовойта — экс-министра транспорта РФ и бывшего губернатора Курской области. По данным СК, основная версия — самоубийство. О его смерти сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта», — рассказала она.
При этом сообщалось, что менее 12 часов назад Старовойт был снят указом президента России Владимира Путина с должности министр транспорта.
«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сказала Петренко.
Тело бывшего министра транспорта обнаружили около 15:00 в кустах неподалеку от личного автомобиля Старовойта Tesla Model X, припаркованного у парка Малевича близ деревни Раздоры — рядом с домом политика.
При осмотре обнаружен табельный пистолет Макарова, врученный Роману Старовойту в 2023 году руководством областного УМВД за помощь в оперативной работе.
«Награда — оценка не только моей деятельности, но и вклада всех курян, которые помогают в этом», — сказал тогда бывший министр транспорта.
При этом, по информации охраны парка, автомобиль экс-министра находился на парковке еще в воскресенье, 6 июля. Однако есть свидетельства, что в день смерти Роман Старовойт появлялся в здании Минтранса, после чего отправился домой. Перед гибелью он успел отправить охранникам сообщение с указанием своего местонахождения.
Личность погибшего подтвердила не родня, а его личная помощница, которая, согласно имеющейся информации, в последний период проживала вместе с Романом Старовойтом.
При этом официальные основания для отставки Романа Старовойта не раскрываются..
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