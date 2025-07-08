Маргарита Симоньян ранее заявила, что убеждения о необходимости завтраков и потребления двух литров воды каждый день являются результатом маркетинговых кампаний. Обсуждая ситуацию в Армении, она сказала, что маркетинговые инструменты могут убедить целые народы в любых идеях. В качестве примера журналистка привела концепцию обязательного завтрака, утверждая, что представление о нем как об основе дневного рациона было сформировано благодаря кампании, которую профинансировали производители кукурузных хлопьев.