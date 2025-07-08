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«Всегда уставшая»: Симоньян рассказала о своих проблемах со здоровьем

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала о своих проблемах с сосудами.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала о своих проблемах с сосудами.

Она уточнила, что из-за отсутствия левой сонной артерии — аномалии, которая у нее с рождения — у нее часто бывает низкое давление.

— Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению, — написала журналистка в Telegram-канале.

Маргарита Симоньян ранее заявила, что убеждения о необходимости завтраков и потребления двух литров воды каждый день являются результатом маркетинговых кампаний. Обсуждая ситуацию в Армении, она сказала, что маркетинговые инструменты могут убедить целые народы в любых идеях. В качестве примера журналистка привела концепцию обязательного завтрака, утверждая, что представление о нем как об основе дневного рациона было сформировано благодаря кампании, которую профинансировали производители кукурузных хлопьев.

Также Симоньян заявила о грядущем «медицинском воскрешении» 150 миллиардов человек, которые жили на планете.

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