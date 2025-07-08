Депутат Госдумы рассказал об изменениях в системе ОМС с 1 сентября

Кроме того, закон разрешает страховым осуществлять сопровождение застрахованных лиц на всей территории страны, в том числе рассылать им смс-уведомления, в частности, представится возможность коммуникации страховых представителей с пациентами по мобильной связи без ограничений. По словам Леонова, речь идет о том, что те страховые медорганизации, которые на 1 сентября могли работать в сфере ОМС лишь в тех регионах, что указаны в их лицензии, теперь смогут делать это на всей территории России.