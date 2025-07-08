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В Иркутске полиция проверила иностранцев в хостелах

Мужчины предоставили документы, доказывающие их легальное пребывание в России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске проверили иностранцев, живущих в хостелах, чтобы убедиться в соблюдении ими миграционных правил. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, оперативники обошли несколько районов города, где обычно селятся приезжие.

— В ходе планового рейда, при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, были проверены городские хостелы, в которых, по данным полиции, проживали мигранты. На момент визита правоохранителей там находились иностранцы, легально работавшие на стройках, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Полицейские проверили у них документы, подтверждающие право на работу в России, и сверили данные по своим базам. Эта операция — часть работы регионального управления МВД, направленной на поддержание порядка, безопасности и борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что главу Нижнеудинска обвиняют в халатности при расселении из аварийного жилья.