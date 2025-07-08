Горнолыжный курорт «Арсеньев» планируют открыть этой зимой — что сейчас на объекте

В новом горнолыжном сезоне 2025/2026 года планируется ввести в эксплуатацию всю горнолыжную и инженерную инфраструктуру курорта «Арсеньев», включая две современные канатные дороги, оборудованные трассы с системой искусственного оснежения, а также входную группу с прокатом снаряжения, кассами, рестораном, детским клубом, парковкой. Корреспонденты ИА PrimaMedia посетили стройку в городе Арсеньев.
На склонах будущего курорта работает строительная техника, рабочие занимаются прокладкой системы оснежения. Вместе с тем одна канатная дорога уже работает.
«В новом горнолыжном сезоне 2025/2026 планируется ввести в эксплуатацию всю горнолыжную инфраструктуру курорта, включающую две канатные дороги, трассы с системой искусственного оснежения и входную группу курорта с прокатом снаряжения, кассами, рестораном и детским клубом, парковку и всю необходимую инженерную инфраструктуру. Мы надеемся, что уже в этот горнолыжный сезон жители и гости Приморского края смогут посетить курорт “Арсеньев”, прокатиться по новым трассам и окунуться в атмосферу зимних приключений и горнолыжного отдыха», — сказал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
Как рассказали в компании «Приморье СпортОтельИнвест», которая занимается возведением «горнолыжки», работы на курорте вышли на завершающую стадию. Канатная дорога «Д» длиной 1570 метров полностью готова, и в ближайшее время планируется получить разрешение Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию энергопринимающей установки. В настоящее время объект проходит проверку промышленной безопасности.
Параллельно ведутся работы на канатной дороге «Е» протяженностью 1522 метра. Уже завершены монтаж опор и установка технологического оборудования на верхней и нижней станциях, начата подготовка к протяжке основного каната.
Открытие и запуск горнолыжной инфраструктуры планируется в конце декабря 2025 года.
По заверению создателей, вся инфраструктура — от парковок до локеров — будет выполнена на отечественном оборудовании в соответствии с современными стандартами.
«Активно ведутся работы по подготовке горнолыжных трасс, которые будут оснащены современной системой искусственного оснежения со стационарными и мобильными снежными ружьями и пушками. Открытие планируется в этом горнолыжном сезоне, а в последующие годы это позволит начать зимний сезон уже во второй половине ноября. В настоящее время прокладываются трубопроводы, монтируются колодцы снегогенераторов, а также строятся насосные станции и градирня», — сообщили в пресс-службе компании «Приморье СпортОтельИнвест».
Известно, что на горнолыжном курорте ведется реконструкция трех трасс: «Бумеранг», «Молния» и «Стрела».
Горнолыжный курорт «Арсеньев» предложит гостям 12 километров трасс, две шестиместные канатные дороги, гостиницы и апартаменты на 230 номеров, выполненные в классическом альпийском стиле с теплыми интерьерами. На территории будут работать открытый и закрытый бассейны, сервисно-туристический центр с прокатом снаряжения, кассами, рестораном и детским клубом, а также многоярусные парковки.
Как отметили в компании, курорт создается как круглогодичный центр отдыха. Помимо горнолыжного спорта, здесь будут доступны конные прогулки, экотропы по живописному хребту Сихотэ-Алинь, спа-комплекс с банными процедурами и велотуризм.
Напомним, круглогодичный горнолыжный курорт «Арсеньев» является одним из крупнейших инвестиционных проектов региона с общим объемом вложений 9,6 млрд рублей. Концессионное соглашение о создании курорта подписано в рамках Восточного экономического форума (16+) в 2022 году.
Добавим, что новый курорт разместится на территории бывшего детского лагеря «Салют». Открыть первую очередь объекта — то есть, собственно, склоны, — обещали еще в 2024 году, но из-за различных строительных сложностей запуститься вовремя не удалось даже в тестовом режиме. Поэтому сезон 2024/2025 годов был в городе полностью пропущен. В Приморье есть несколько горнолыжных баз, арсеньевские трассы считаются основными — и по доступности, и по длине.