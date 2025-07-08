Горнолыжный курорт «Арсеньев» планируют открыть этой зимой — что сейчас на объекте

«В новом горнолыжном сезоне 2025/2026 планируется ввести в эксплуатацию всю горнолыжную инфраструктуру курорта, включающую две канатные дороги, трассы с системой искусственного оснежения и входную группу курорта с прокатом снаряжения, кассами, рестораном и детским клубом, парковку и всю необходимую инженерную инфраструктуру. Мы надеемся, что уже в этот горнолыжный сезон жители и гости Приморского края смогут посетить курорт “Арсеньев”, прокатиться по новым трассам и окунуться в атмосферу зимних приключений и горнолыжного отдыха», — сказал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.