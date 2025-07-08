Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основные работы по сносу сгоревшего театра музкомедии планируют начать в ближайшее время

Основной объем работ по сносу здания сгоревшего музыкального театра в Хабаровске стартует этим летом, первый этап планируют начать до августа. Об этом сообщил главный архитектор Хабаровского края Сергей Федоров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «ТАСС».

Источник: РИА "Новости"

«Работы ООО “Орион” выполнило на 20%, подготовив строительную площадку к демонтажу здания. В настоящее время ведется работа по заключению контракта на проведение основных работ по сносу здания. Работы будут проведены в четыре этапа. Первый должен начаться до августа 2025 года», — заявил главный архитектор Хабаровского края Сергей Федоров.

Сергей Федоров добавил также: принципиальное решение по строительству нового здания театра принято. Президент России Владимир Путин уже подписал документ о выделении средств на эти цели. Здание будет иметь новый облик, существующие варианты пока рассматриваются и обсуждаются.