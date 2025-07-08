Основные работы по сносу сгоревшего театра музкомедии планируют начать в ближайшее время

«Работы ООО “Орион” выполнило на 20%, подготовив строительную площадку к демонтажу здания. В настоящее время ведется работа по заключению контракта на проведение основных работ по сносу здания. Работы будут проведены в четыре этапа. Первый должен начаться до августа 2025 года», — заявил главный архитектор Хабаровского края Сергей Федоров.