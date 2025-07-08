Шаляпин заявил, что Дробыш предал всех участников проекта «Фабрика звезд»

— Дробыш всех нас предал. Он начал бегать за теми, у кого есть деньги. Заниматься теми артистами, за которых занесли дядечки и тетечки с деньгами. А мы все фабриканты, группа «Челси», Дима Колдун, Арсений Бородин — все талантливые ребята! Действительно поющие люди, которыми можно было заниматься, делать из них звезд. А он никем не занимался никогда! Всех предал! — заявил Шаляпин в интервью Ивану Исаеву на Youtube.