Шаляпин заявил, что Дробыш предал всех участников проекта «Фабрика звезд»

Певец Прохор Шаляпин высказался, что продюсер Виктор Дробыш нанес ему серьезную моральную травму. Он признался, что считал композитора своим кумиром, и обвинил его в предательстве всех участников проекта «Фабрика звезд».
— Дробыш всех нас предал. Он начал бегать за теми, у кого есть деньги. Заниматься теми артистами, за которых занесли дядечки и тетечки с деньгами. А мы все фабриканты, группа «Челси», Дима Колдун, Арсений Бородин — все талантливые ребята! Действительно поющие люди, которыми можно было заниматься, делать из них звезд. А он никем не занимался никогда! Всех предал! — заявил Шаляпин в интервью Ивану Исаеву на Youtube.
Прохор Шаляпин ранее рассказал, что купил вторую квартиру в Москве на одном этаже со старой. Он отметил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные средства приобрести помещение побольше, но не стал так делать, потому что очень привязан к старому месту.
Артист добавил, что в новых апартаментах будет делать гардеробную и гостиную.
Прохор Шаляпин в конце июня прокомментировал слухи о том, что он является отцом дочери пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Недавно стало известно, что пианистка стала мамой: у нее родилась дочь. Пользователи Сети посчитали, что возможным отцом ребенка стал экс-партнер пианистки Шаляпин.