Кабмин одобрил запрет на автоматические списания за онлайн-подписки

Россияне смогут установить запрет на использование реквизитов своих банковских карт.
Правительство утвердило изменения в закон «О защите прав потребителей», направленные на защиту граждан от несанкционированного списания средств при оплате онлайн-подписок. Это касается услуг с регулярными автоматическими переводами, например, за сервисы музыки или кино.
«Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эти поправки в закон “О защите прав потребителей”, в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису», — пишет издание «Известия».
В случае удаления пользователем банковской карты из личного кабинета или мобильного приложения сервиса, компания утрачивает право на дальнейшее списание денежных средств с данной карты. Законопроект поступил на рассмотрение Государственной думы летом 2023 года, инициатором выступила группа депутатов. Впоследствии текст документа был доработан с учетом предложений и замечаний, выдвинутых правительством. В первом чтении этот законопроект был одобрен в сентябре 2024 года.
Ранее в России уже принимались меры по усилению защиты граждан от цифрового мошенничества: с начала 2024 года действует запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку СМС с кодами от «Госуслуг». С сентября 2025 года абоненты смогут через операторов связи блокировать нежелательные рекламные звонки и СМС.