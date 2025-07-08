Кабмин одобрил запрет на автоматические списания за онлайн-подписки

Ранее в России уже принимались меры по усилению защиты граждан от цифрового мошенничества: с начала 2024 года действует запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку СМС с кодами от «Госуслуг». С сентября 2025 года абоненты смогут через операторов связи блокировать нежелательные рекламные звонки и СМС.