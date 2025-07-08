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Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор до 15 августа соберет предложения по совершенствованию ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обращаться можно на почту Рособрнадзора (ege2025@obrnadzor.gov.ru), а также через платформу обратной связи, доступной на «Госуслугах».

Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что почти 682 тысячи человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Аттестация прошла на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.