МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обращаться можно на почту Рособрнадзора (ege2025@obrnadzor.gov.ru), а также через платформу обратной связи, доступной на «Госуслугах».
Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что почти 682 тысячи человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Аттестация прошла на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.