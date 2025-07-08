Олег Кожемяко: «Крепкая и дружная семья — источник силы»

На этих принципах семья держится во все времена, и они по-прежнему много значат для каждого из нас. Защита семейных ценностей в нашей стране является абсолютным государственным приоритетом. В Приморье семьи с детьми получают адресные выплаты и льготы, материнский капитал. Особые меры поддержки действуют для молодых и многодетных семей. В рамках нацпроекта «Семья», который инициировал Президент России Владимир Путин, продолжим поддерживать рождение первого и последующих детей.