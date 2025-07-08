Олег Кожемяко: «Крепкая и дружная семья — источник силы»

Дорогие приморцы, от всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Крепкая и дружная семья служит человеку источником сил, надежным тылом и опорой. Она учит нас доверять и заботиться о других, связывает между собой разные поколения. В Приморском крае живут немало таких семей, которые являют собой пример взаимной любви и верности, бережно хранят и передают своим детям духовные и культурные традиции нашего народа.
На этих принципах семья держится во все времена, и они по-прежнему много значат для каждого из нас. Защита семейных ценностей в нашей стране является абсолютным государственным приоритетом. В Приморье семьи с детьми получают адресные выплаты и льготы, материнский капитал. Особые меры поддержки действуют для молодых и многодетных семей. В рамках нацпроекта «Семья», который инициировал Президент России Владимир Путин, продолжим поддерживать рождение первого и последующих детей.
История православных святых Петра и Февронии повествует нам об исцеляющей силе женской любви. В этот светлый праздник обращаюсь к семьям наших земляков, которые защищают Родину на передовой специальной военной операции, — их матерям, женам, сестрам, дочерям. Спасибо за вашу преданность и веру, они придают вашим любимым сил, сохраняют жизнь и здоровье на фронте. Мы гордимся вашими героями!
Желаю всем жителям Приморского края здоровья, счастья и благополучия. Пусть семья всегда поддерживает в сложные моменты, дает стимул двигаться вперед, а ваши дома будут наполнены радостью, теплом и уютом!