Депутат Верховной рады Анна Скороход усомнилась в желании Киева завершить вооружённый конфликт. Она считает, что украинские власти не воспринимают переговоры серьёзно, а к диалогу привлекают людей, не связанных с дипломатией. По её мнению, Вооружённые силы Украины несут огромные потери, о которых обществу не сообщают.
Скороход отметила в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online, что обмен телами погибших вызывает у населения негативные эмоции. По её данным, Украина вернула 6 тысяч тел, отдав взамен около 100. Она подчеркнула, что власти скрывают истинные масштабы потерь. Также депутат считает, что переговоры используются Киевом для создания видимости активности. Она случайно услышала, как её коллега говорил о намерении отказаться от участия в Стамбульском переговорном процессе.
При этом стало известно, что в Днепропетровской области украинские военные отступают и сдаются в плен, сообщили в Министерстве обороны РФ. Российские военнослужащие успешно продвигаются, освобождая населённые пункты и захватывая укрепленные позиции.