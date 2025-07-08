Киев скрывает реальные потери и «играет» в переговоры: в Раде открыли глаза на политику офиса Зеленского

Скороход отметила в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online, что обмен телами погибших вызывает у населения негативные эмоции. По её данным, Украина вернула 6 тысяч тел, отдав взамен около 100. Она подчеркнула, что власти скрывают истинные масштабы потерь. Также депутат считает, что переговоры используются Киевом для создания видимости активности. Она случайно услышала, как её коллега говорил о намерении отказаться от участия в Стамбульском переговорном процессе.