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США продолжат поставки оружия Украине

США будут поставлять Украине оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Срочная новость США будут поставлять Украине оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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