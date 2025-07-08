Делегацию Харбина пригласили на муниципальный форум

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей города Харбина Линь Яньцю обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия и обмена опытом в сфере городского управления.
В прошлом году отмечалось 75-летие установления российско-китайских дипломатических отношений. Провинция КНР Хэйлунцзян, в которой находится город Харбин, располагается на границе с Россией, что придает ей особую значимость в развитии отношений двух стран.
Делегация из Харбина посетила Москву. Заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей города Харбина встретился с председателем Мосгордумы, чтобы обсудить межпарламентское сотрудничество и вопросы взаимодействия в других сферах.
Алексей Шапошников отметил, что товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией ежегодно растет более чем на 10 процентов.
— Россия является крупнейшим торговым партнером провинции Хэйлунцзян: на торговлю с РФ приходится порядка 75 процентов внешнего товарооборота провинции, — сказал Алексей Шапошников.
Делегация Мосгордумы посещала Харбин еще в 2023 году. Тогда была подписана Программа сотрудничества между Москвой и Харбином до 2026 года, охватывающая вопросы взаимодействия в сфере транспорта, медицины и других отраслях. В прошлом году церемонию открытия VIII российско-китайского ЭКСПО посетил президент России Владимир Путин. Харбинские парламентарии также уже не первый раз встречаются с московскими депутатами на площадке Мосгордумы. Заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей города Харбина Линь Яньцю в ходе встречи отметила, что провинция Хэйлунцзян — ключевой регион Китайской Народной Республики в вопросе сотрудничества с Россией.
— Город Харбин как административный центр провинции обладает уникальными преимуществами в виде географического положения, ресурсного потенциала и других особенностей. Сегодня наш город активно претворяет в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух наших стран, — сказала Линь Яньцю.
В ходе встречи Алексей Шапошников пригласил делегацию Собрания народных представителей Харбина принять участие в Международном муниципальном форуме БРИКС, который пройдет осенью этого года в Санкт-Петербурге.
Линь Яньцю в свою очередь подчеркнула, что дружеские отношения и сотрудничество между Москвой и Харбином помогут внести «новый импульс развития и партнерства в отношения между Китайской Народной Республикой и Россией».
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Китайская Народная Республика последние годы твердо удерживает первое место по объему внешнеторгового оборота среди зарубежных стран — партнеров Москвы. Объем торговли между Россией и Китаем в 2024 году составил рекордные 250 миллиардов долларов США, из которых около 105 миллиардов долларов составляет товарооборот между зарегистрированными в Москве организациям и партнерами из Китайской Народной Республики.