Делегацию Харбина пригласили на муниципальный форум

Делегация Мосгордумы посещала Харбин еще в 2023 году. Тогда была подписана Программа сотрудничества между Москвой и Харбином до 2026 года, охватывающая вопросы взаимодействия в сфере транспорта, медицины и других отраслях. В прошлом году церемонию открытия VIII российско-китайского ЭКСПО посетил президент России Владимир Путин. Харбинские парламентарии также уже не первый раз встречаются с московскими депутатами на площадке Мосгордумы. Заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей города Харбина Линь Яньцю в ходе встречи отметила, что провинция Хэйлунцзян — ключевой регион Китайской Народной Республики в вопросе сотрудничества с Россией.