Юрист объяснил, при какой температуре в помещении нельзя работать

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при росте температуры в рабочем помещении до 28,5 градусов следует сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, до 29 градусов — на 2 часа, до 30,5 градусов — на 4 часа. Работа при температуре воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным), подчеркнул эксперт. В случае работы на открытом воздухе при такой температуре рекомендуется перенести работы на утро или вечер. Однако работодатель не обязан исполнять эти указания.