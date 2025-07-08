NYT: создать новую партию в США сложнее, чем отправить человека на Марс

Основать новую «жизнеспособную» партию в Соединённых Штатах, способную конкурировать с Демократической и Республиканской партиями, может быть труднее, чем отравить человека на Марс, пишет американское издание The New York Times.
«Учредить новую национальную политическую партию в США может оказаться сложнее, чем отправить человека на Марс», — говорится в публикации.
Авторы материала прокомментировали информацию о том, что американский бизнесмен Илон Маск создаёт свою партию.
Ранее сообщалось, что Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Маск рассказал, что его партия может поддержать кандидата в президенты США в 2028 году.
Также стало известно, что американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск призвал отправить Международную космическую станцию на пенсию и сосредоточить усилия на Марсе.