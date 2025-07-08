NYT: создать новую партию в США сложнее, чем отправить человека на Марс

Ранее сообщалось, что Маск заявил о создании своей политической партии The America Party, это произошло на фоне ссоры Маска с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Маск рассказал, что его партия может поддержать кандидата в президенты США в 2028 году.