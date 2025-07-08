Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине

Напомним, что ранее ряд американских СМИ сообщал, что США приостановили поставку ракет и боеприпасов Украине. При этом в администрации США заявили, что заморозка поставок вооружений — часть общего пересмотра программ военной помощи, применяемого не только к Украине, но и к другим партнерам.