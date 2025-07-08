Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил продолжение американских военных поставок Украине. Трамп сделал это заявление в понедельник во время краткого общения с прессой перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — сказал Трамп.
Напомним, что ранее ряд американских СМИ сообщал, что США приостановили поставку ракет и боеприпасов Украине. При этом в администрации США заявили, что заморозка поставок вооружений — часть общего пересмотра программ военной помощи, применяемого не только к Украине, но и к другим партнерам.
Накануне политолог Сергей Марков заявил, что Трамп примет решение об остановке поставок 90% оружия для Украины.