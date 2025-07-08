Трамп ответил на вопрос, готов ли он снова применить силу против Ирана: что он сказал

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, обвинил США и Израиль в нарушении норм международного права из-за военных действий против его страны. Он подчеркнул, что Иран намерен фиксировать военные преступления и преступления против человечества, совершенные Израилем. Арагчи также заявил, что Тегеран будет добиваться привлечения виновных к ответственности и требовать компенсации за нанесенный ущерб.