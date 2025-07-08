В Тулуне простятся с погибшим бойцом СВО Александром Каюмовым

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Каюмов из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Витальевича Каюмова. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — сказано в сообщении администрации.
Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания. Его проводят в последний путь 8 июля 2025 года. Родственники, друзья и коллеги соберутся в 11:00 на Новом кладбище.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Осинского района Максим Бизьянов скончался в госпитале от травм, полученных при выполнении боевого задания «за ленточкой». Герою было 25 лет, дома его ждал сын.