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В Тулуне простятся с погибшим бойцом СВО Александром Каюмовым

Героя проводят в последний путь 8 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Каюмов из Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Витальевича Каюмова. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — сказано в сообщении администрации.

Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания. Его проводят в последний путь 8 июля 2025 года. Родственники, друзья и коллеги соберутся в 11:00 на Новом кладбище.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Осинского района Максим Бизьянов скончался в госпитале от травм, полученных при выполнении боевого задания «за ленточкой». Герою было 25 лет, дома его ждал сын.