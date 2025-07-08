В Приморье начались рейды по выявлению незарегистрированных животных

В Приморском крае стартовали рейды по выявлению незарегистрированных домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Проверки организованы административными комиссиями пока только в четырёх муниципальных образованиях. В Арсеньеве 8 июля инспекторы осмотрят дворы многоквартирных домов на участках от улицы Жуковского до улицы 9 Мая, уделяя внимание наличию чипов и регистрации у домашних животных, а также фиксируя места обитания собак без владельцев.
В течение июля аналогичные мероприятия планируют провести в Арсеньеве: 15, 22 и 29 числа. Кроме того, график работы административных комиссий сейчас формируется для Владивостока, Уссурийска и Пограничного муниципального округа.
Государственная ветеринарная инспекция напомнила, что владельцы домашних животных обязаны чипировать и регистрировать своих питомцев. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф от двух до трёх тысяч рублей, при повторном нарушении сумма может достигать пяти тысяч рублей.
Проведение рейдов направлено на повышение ответственности владельцев и сокращение числа безнадзорных животных в населённых пунктах Приморья.