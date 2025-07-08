В Приморье начались рейды по выявлению незарегистрированных животных

Проверки организованы административными комиссиями пока только в четырёх муниципальных образованиях. В Арсеньеве 8 июля инспекторы осмотрят дворы многоквартирных домов на участках от улицы Жуковского до улицы 9 Мая, уделяя внимание наличию чипов и регистрации у домашних животных, а также фиксируя места обитания собак без владельцев.