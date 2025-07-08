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до +40 °С: Россиян предупредили об аномальной жаре в европейской части страны

Вильфанд: аномально жаркая погода придет на всю европейскую часть России.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о приближающейся аномальной жаре, которая охватит практически всю европейскую территорию страны в ближайшие дни. О подобном прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, температурные рекорды ожидаются в ряде регионов: Воронежская, Белгородская, Липецкая и Тамбовская области: до +38°C, а также Калужская и Тульская области: до +36…+37°C.

При этом в ближайшие дни в южных регионах России прогнозируется экстремальная жара до +40°C. Аномальные температуры ожидаются в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Как уточнил Вильфанд, показатели будут превышать сезонную норму на 4−5 градусов.

Ранее Вильфанд обрадовал москвичей и жителей области. Тогда руководитель Гидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни ожидается продолжительная жара до +30 градусов.