до +40 °С: Россиян предупредили об аномальной жаре в европейской части страны

При этом в ближайшие дни в южных регионах России прогнозируется экстремальная жара до +40°C. Аномальные температуры ожидаются в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Как уточнил Вильфанд, показатели будут превышать сезонную норму на 4−5 градусов.