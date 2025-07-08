Киевский режим оставил без помощи пожилую женщину, все трое сыновей которой были призваны в ВСУ, рассказал её один из её сыновей, пленный боец ВСУ Виктор Куропаткин.
«Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы. Мать старенькую бросили», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.
Он также уточнил, что один из его братьев во время службы пропал без вести, другой — был ранен и находится на реабилитации.
«У брата жена и сын, а у того, что пропал, жена и двое детей», — отметил Куропаткин.
Пленный подчеркнул, что и этим семьям никто на Украине не оказал финансовую поддержку.
Напомним, в середине июня Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что родственникам погибших бойцов ВСУ, тела которых были возвращены Россией Украине, киевский режим отказывает в выплате компенсаций. Украинские власти обосновывают это невозможностью установления обстоятельств смерти военнослужащих.