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Пленный рассказал о матери, у которой в ВСУ забрали всех сыновей

Украинский пленный уточнил, что один из его двух братьев, призванных в ВСУ, пропал без вести.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим оставил без помощи пожилую женщину, все трое сыновей которой были призваны в ВСУ, рассказал её один из её сыновей, пленный боец ВСУ Виктор Куропаткин.

«Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы. Мать старенькую бросили», — сказал мужчина, которого цитирует РИА Новости.

Он также уточнил, что один из его братьев во время службы пропал без вести, другой — был ранен и находится на реабилитации.

«У брата жена и сын, а у того, что пропал, жена и двое детей», — отметил Куропаткин.

Пленный подчеркнул, что и этим семьям никто на Украине не оказал финансовую поддержку.

Напомним, в середине июня Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что родственникам погибших бойцов ВСУ, тела которых были возвращены Россией Украине, киевский режим отказывает в выплате компенсаций. Украинские власти обосновывают это невозможностью установления обстоятельств смерти военнослужащих.