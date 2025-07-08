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Нетаньяху сообщил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху направил письмо в Нобелевский комитет, отметив вклад Трампа в укреплении мира на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он направил письмо в Нобелевский комитет, в котором указал, что Трамп достоин этой награды за свои усилия в укреплении мира и безопасности, особенно на Ближнем Востоке.

«Вы заслуживаете ее и должны ее получить», — заявил израильский премьер во время встречи с американским лидером в Белом доме.

Нетаньяху уточнил, что высоко оценивает влияние Трампа в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп рассказал, что проведет переговоры с Нетаньяху, чтобы обсудить ключевые международные вопросы, включая недавние удары по Ирану и ситуацию в секторе Газа. Он подчеркнул, что операция в Иране стала большим успехом, назвав ее «уничтожением» и отметив высокую точность ударов, которой не было многие годы.

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