«Так спокойнее»: Задорожная объяснила, зачем учит «тонуть» 11-месячную дочь

В последние пару дней много женщин пришли на страницу в соцсети к актрисе Анастасии Задорожной и стали критиковать ее за видео, на котором инструктор «топит» ее 11-месячную дочку Александру.
Артистка опубликовала запись из спортивного комплекса, где ее дочь вместе с инструктором плавает в бассейне, потом видно, как женщина резко бросает в воду малышку, от чего та кричит.
Опубликованные кадры шокировали многих подписчиц. На знаменитость обрушилась критика — некоторые даже предложили отобрать у нее дочь, чтобы над ребенком не издевались. После этого Задорожная решила прояснить ситуацию.
— Уважаемая аудитория, мы очень благодарны за ваше драгоценное внимание. Такого количества специалистов по детскому профилю у меня еще не было. Все ваши советы, рекомендации и предсказания о будущих тревогах моей дочери бережно летят в урну, на которой написано «советы и мнение, о которых никто не просил», — заявила актриса.
Она отметила, что считает курсы по самоспасению для дочери необходимыми.
— Мне так спокойнее. Мы живем в месте, где везде есть бассейны. И страшных случаев с детьми много, поэтому я хочу защитить ее, — объяснила знаменитость.
Ставшая впервые матерью в 38 лет Настя Задорожная в августе прошлого года раскрыла пол и имя ребенка. Звезда в личном блоге разместила видео с младенцем на руках, снятый на берегу океана.