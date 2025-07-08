«Так спокойнее»: Задорожная объяснила, зачем учит «тонуть» 11-месячную дочь

— Уважаемая аудитория, мы очень благодарны за ваше драгоценное внимание. Такого количества специалистов по детскому профилю у меня еще не было. Все ваши советы, рекомендации и предсказания о будущих тревогах моей дочери бережно летят в урну, на которой написано «советы и мнение, о которых никто не просил», — заявила актриса.