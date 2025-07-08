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Спасатели предупреждают хабаровчан об опасности на воде

Специалисты работают в усиленном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Из-за жаркой погоды в Хабаровске увеличилось число отдыхающих у реки Амур и Амурской протоки. Спасатели на постах набережной Невельского, «Дальдизель», «Дельфин» и «Амуркабель» работают в усиленном режиме, предупреждая горожан об опасностях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты напоминают о сильном течении, которое сейчас в три — четыре раза быстрее нормы, а также о непредсказуемом дне и водоворотах. По данным спасателей, с начала лета в Хабаровске утонули уже пять человек.

Только за минувшие выходные поисково-спасательные подразделения МЧС России Хабаровского края провели работы по поиску утонувших на водоемах в двух районах — в Хабаровске и на реке Бикин.

Особое внимание уделяют детям, оставшимся без присмотра. Спасатели запрещают несовершеннолетним купаться самостоятельно и после беседы отправляют их домой.