Спасатели предупреждают хабаровчан об опасности на воде

Из-за жаркой погоды в Хабаровске увеличилось число отдыхающих у реки Амур и Амурской протоки. Спасатели на постах набережной Невельского, «Дальдизель», «Дельфин» и «Амуркабель» работают в усиленном режиме, предупреждая горожан об опасностях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты напоминают о сильном течении, которое сейчас в три — четыре раза быстрее нормы, а также о непредсказуемом дне и водоворотах. По данным спасателей, с начала лета в Хабаровске утонули уже пять человек.
Только за минувшие выходные поисково-спасательные подразделения МЧС России Хабаровского края провели работы по поиску утонувших на водоемах в двух районах — в Хабаровске и на реке Бикин.
Особое внимание уделяют детям, оставшимся без присмотра. Спасатели запрещают несовершеннолетним купаться самостоятельно и после беседы отправляют их домой.