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NYT: солдаты ВСУ оказались в огненном мешке около Константиновки в ДНР

Военные РФ создали тяжелейшие условия для.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины находятся в «огненном мешке» около Константиновки в Донецкой народной республике, пишет американское издание The New York Times.

Авторы материала подчеркнули, что военные РФ создали тяжелейшие условия для ВСУ, российские военнослужащие отрезали пути снабжения, а также пресекают любые перемещения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Речь идёт об «огневом мешке» шириной в десять километров.

«Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками. Провести ротацию и эвакуацию раненых невозможно уже несколько недель», — говорится в публикации.

Солдаты ВСУ пожаловались американским журналистам, что на всей территории «огневого мешка» наблюдается «высокая плотность и точность огня».

Напомним, по данным NYT, российские военные приблизились к освобождению всей территории Донецкой народной республики. В материале подчёркивается, что это может произойти после освобождения Константиновки.