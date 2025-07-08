NYT: солдаты ВСУ оказались в огненном мешке около Константиновки в ДНР

«Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками. Провести ротацию и эвакуацию раненых невозможно уже несколько недель», — говорится в публикации.