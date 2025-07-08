Солдаты Вооружённых сил Украины находятся в «огненном мешке» около Константиновки в Донецкой народной республике, пишет американское издание The New York Times.
Авторы материала подчеркнули, что военные РФ создали тяжелейшие условия для ВСУ, российские военнослужащие отрезали пути снабжения, а также пресекают любые перемещения с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Речь идёт об «огневом мешке» шириной в десять километров.
«Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками. Провести ротацию и эвакуацию раненых невозможно уже несколько недель», — говорится в публикации.
Солдаты ВСУ пожаловались американским журналистам, что на всей территории «огневого мешка» наблюдается «высокая плотность и точность огня».
Напомним, по данным NYT, российские военные приблизились к освобождению всей территории Донецкой народной республики. В материале подчёркивается, что это может произойти после освобождения Константиновки.