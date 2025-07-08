Врач предупредил, что откладывание дел на потом может указывать на серьезную болезнь

— Отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация. То есть когда человек отчетливо ощущает себя измененным (и именно это может рассматривать как причину падения продуктивности. — Ред.). Снижение мотивации, ярко выраженное нежелание работать, чего не было раньше, — объяснил специалист.