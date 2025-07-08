Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредил, что откладывание дел на потом может указывать на серьезную болезнь

Психиатр Сиволап: прокрастинация может свидетельствовать о развитии депрессии.

Источник: Комсомольская правда

Депрессия и переутомление — это два состояния, которые на первый взгляд могут выглядеть схоже. Однако важно уметь отличать одно от другого, чтобы вовремя получить помощь. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап.

— Отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация. То есть когда человек отчетливо ощущает себя измененным (и именно это может рассматривать как причину падения продуктивности. — Ред.). Снижение мотивации, ярко выраженное нежелание работать, чего не было раньше, — объяснил специалист.

При переутомлении или выгорании сложно сосредоточиться на работе, но на отдых человек может собраться. В случае депрессии прокрастинация затрагивает все сферы жизни, даже развлечения. Проблемы с выполнением задач, как выявили ученые из Стэнфордского университета, могут быть признаком нового типа депрессии.

— При депрессии меняется работа мозга, нейрохимия. Это может приводить к тому, что человеку трудно взяться за дела, все валится из рук. Пропадает желание чем-либо заниматься. К счастью, депрессия поддается терапии. В 70% случаев она лечится антидепрессантами так называемой первой линии, — добавил эксперт.