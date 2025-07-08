Прогноз погоды на 8 июля 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В предстоящий понедельник, 8 июля 2025 года, погода в столице порадует жителей и гостей города комфортными условиями. Ожидается небольшая облачность, без осадков, что создаст отличные условия для прогулок на свежем воздухе.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4−9 м/с, что добавит легкую свежесть к теплой погоде. Ночью температура воздуха составит комфортные +13,+15°, а днем столбик термометра поднимется до приятных +28,+30°.
Так что не забудьте взять с собой солнечные очки и наслаждаться летним днем!