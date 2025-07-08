«Мы должны»: Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

— Мы намерены отправить больше оружия Украине. Мы должны. Она должна иметь возможность защищать себя. Сейчас Украина получает очень сильные удары. Мы планируем отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного, — заявил глава Белого дома, передает РБК.