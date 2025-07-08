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«Мы должны»: Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Соединенные Штаты будут продолжать поставки оружия Киеву и планируют увеличить их. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соединенные Штаты будут продолжать поставки оружия Киеву и планируют увеличить их. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, речь идет в первую очередь об оборонительных средствах.

— Мы намерены отправить больше оружия Украине. Мы должны. Она должна иметь возможность защищать себя. Сейчас Украина получает очень сильные удары. Мы планируем отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного, — заявил глава Белого дома, передает РБК.

Размер помощи, которую Соединенные Штаты Америки оказали Киеву на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из данного объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, следом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Украине якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит страну в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территорий.

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