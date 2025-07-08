Введены 10-тысячные штрафы за отказ остановить авто — Путин одобрил закон

Президент РФ Владимир Путин утвердил многотысячные штрафы для непослушных водителей.
Теперь сумма штрафа за отказ остановить машину по требованию правоохранительных органов может достигать 10 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал глава России Владимир Путин.
Прежде за такое нарушение водителя могли оштрафовать на 500−800 рублей. Сейчас минимальный порог — семь тысяч, максимальный — 10 тысяч рублей.
Если после первого наказания автовладелец снова не остановится по просьбе полиции, то у него могут на полгода отобрать водительское удостоверение. К тому же снова придется заплатить 10 тысяч рублей денежного взыскания.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены и другие правки. Так, будут наказывать водителей, не пожелавших пройти весовой и габаритный контроль.
А если инспектор намерен устроить весогабаритную проверку, но водитель игнорирует требование остановиться, штраф может достичь 600 тысяч рублей.