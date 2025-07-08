В США рассказали, когда могут возобновиться переговоры с Ираном

Иран, в свою очередь, обозначил условия для возобновления контактов с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран ждет от США гарантий безопасности. В интервью телеканалу CBS News он пояснил, что Иран начнет диалог только после подтверждения, что Вашингтон не предпримет военных действий во время переговоров. Аракчи добавил, что решение о начале обсуждений требует дополнительного времени.