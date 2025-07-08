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В США рассказали, когда могут возобновиться переговоры с Ираном

Уиткофф: Переговоры США и Ирана могут состояться на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Встреча представителей США и Ирана, вероятно, пройдет на следующей неделе, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он уточнил, что переговоры могут начаться в ближайшее время, о чем рассказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп отметил, что инициатива диалога исходила от Ирана. По его словам, если переговоры приведут к подписанию соглашения, это станет важным шагом.

Иран, в свою очередь, обозначил условия для возобновления контактов с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран ждет от США гарантий безопасности. В интервью телеканалу CBS News он пояснил, что Иран начнет диалог только после подтверждения, что Вашингтон не предпримет военных действий во время переговоров. Аракчи добавил, что решение о начале обсуждений требует дополнительного времени.

Кроме того, министр заявил, что за 12 дней конфликта с Израилем Иран доказал свою способность защищаться. Он подчеркнул, что страна готова ответить на любую агрессию, если потребуется. При этом Аракчи отметил, что дипломатическое урегулирование кризиса с США остается возможным.

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